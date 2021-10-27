Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 5 від 27.10.2021
27 жовтня

Чи впораються зірки з випробуванням смурфово? – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 5. Раунд 5

Усі чудово знають, що найвідповідальнішим і найхвилюючим раундом для усіх учасників ігрового шоу Діти проти зірок 2021 є шалена вікторина! Ще б пак! Бідолагам необхідно вистояти на баланс-борді, добряче помізкувати щодо трендів покоління своїх суперників і втримати акваріум, у якому плаває справжня рибка! Переможе та команда, яка за шістдесят секунд зможе дати якомога більшу кількість правильних відповідей. Зірковій команді вдасться дізнатися більше про тренди покоління Z, а дітям – проявити рівень своєї інтелектуальної підкованості. Хто впорається з цим випробування краще: діти чи зірки? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 5 випуск від 27.10.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся відповідь!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд

Чи впораються зірки з випробуванням смурфово? – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 5. Раунд 5
Хто порушить правила та чи розгніває це Мегамозок? – Діти проти зірок – ...
Олександра Кучеренко стане десертом хижого павука? – Діти проти зірок – Сезон 3. ...
Більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь