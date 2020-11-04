Video: Зіркова команда ніяк не зможе збалансуватися… – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 5

Дивіться онлайн 5 раунд шоу Діти проти зірок 2020 5 випуск 2 сезон від 04.11.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 5 від 04.11.2020 / Зіркова команда ніяк не зможе збалансуватися… – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 5
04 листопада

Зіркова команда ніяк не зможе збалансуватися… – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 5

В ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск від 04.11.2020 перед п’ятим раундом команди знову зрівняли рахунок. Останнє традиційне командне змагання – вікторина. Учасники стають на баланс-борд та відповідають на запитання із життя дітей і дорослих. Більше правильних відповідей – більше шансів на перемогу!

Дітей завалюватимуть запитаннями про автомат, що видає гроші, та види кави. А дорослі мають знати все про слайми, шкільні канікули та відомих дітей-блогерів. Хто виявиться більш обізнаним? Вікторину дивись онлайн у 5 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон

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Зіркова команда ніяк не зможе збалансуватися… – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 5
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