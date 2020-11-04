В ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск від 04.11.2020 перед п’ятим раундом команди знову зрівняли рахунок. Останнє традиційне командне змагання – вікторина. Учасники стають на баланс-борд та відповідають на запитання із життя дітей і дорослих. Більше правильних відповідей – більше шансів на перемогу!

Дітей завалюватимуть запитаннями про автомат, що видає гроші, та види кави. А дорослі мають знати все про слайми, шкільні канікули та відомих дітей-блогерів. Хто виявиться більш обізнаним? Вікторину дивись онлайн у 5 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд