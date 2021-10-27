Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 5 випуск від 27.10.2021 на сайті Нового каналу! У четвертому раунді на тебе чекатиме змагання двох віртуозів ча-ча-ча! На лівому боці паркету від команди дітей вийде володарка кубків і золотих медалей Поліна Пантелеймонова, а інтереси дорослих представлятиме хореограф, відомий титулований танцівник Влад Яма! Завдання виявиться не з легких, адже учасникам двох команд доведеться повторити базові елементи цього виду танцю, втримуючись на платформі, яка обертається з шаленою швидкістю! Кортить побачити це на власні очі? Цей момент уже чекає на тебе в 5 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд