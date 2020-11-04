У четвертому раунді 5 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон на тебе чекає справжня швидкісна подорож Україною. Володимир Жогло та Михайло Корженівський перевірятимуть свої знання давньої історії України та деяких її міст.

У студії вони ходитимуть по великій карті нашої країни та відповідатимуть на нелегкі запитання. Сергій Притула запитуватиме про пам’ятник деруну, оперні театри, кочубеївські дуби та останнє кохання Тараса Шевченка. За правильну відповідь учасник отримає медаль. У кого буде більше трофеїв, дізнайся в проекті Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск від 04.11.2020!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд