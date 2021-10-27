У третьому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 один учасник із команди відгадуватиме слова, які йому показуватимуть співкомандники за допомогою жестів. За дев’яносто секунд зіркам і дітям необхідно буде вгадати якомога більшу кількість слів, аби обігнати своїх суперників, перемогти в цьому раунді та виграти головний артефакт ігрового шоу – блискавку часу, яка допоможе їм ускладнити шлях конкурентів на смузі перешкод. Якій команді вдасться обіиграти всуху своїх конкурентів? І що призведе до розбрату в іншій команді? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 5 випуск від 27.10.2021 на сайті Нового каналу, аби стати свідком цього емоційного і напруженого моменту!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон 4 раунд