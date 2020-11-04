У третій командний раунд «Показуха»в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск від 04.11.2020 учасники виходять із нічиєю. Але зараз хтось із них може випередити суперника, якщо відгадає більше слів у грі в крокодила.

Два учасника команди, як вміють, показують слова. А один відгадує. Якщо слово заважке, він має право змінити його на інше. Та, здається, Володимир Жогло забув про цю можливість та вгадуватиме одне слово більшість відведенного часу. Як це вплине на результат раунду? Блискавичне відгадування слів однією з команд дивись у 5 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд