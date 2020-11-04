Video: Володимир Жогло та його спроби вгадати слово «скелет» – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 3

Дивіться онлайн 3 раунд шоу Діти проти зірок 2020 5 випуск 2 сезон від 04.11.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 5 від 04.11.2020 / Володимир Жогло та його спроби вгадати слово «скелет» – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 3
04 листопада

Володимир Жогло та його спроби вгадати слово «скелет» – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 3

У третій командний раунд «Показуха»в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск від 04.11.2020 учасники виходять із нічиєю. Але зараз хтось із них може випередити суперника, якщо відгадає більше слів у грі в крокодила.

Два учасника команди, як вміють, показують слова. А один відгадує. Якщо слово заважке, він має право змінити його на інше. Та, здається, Володимир Жогло забув про цю можливість та вгадуватиме одне слово більшість відведенного часу. Як це вплине на результат раунду? Блискавичне відгадування слів однією з команд дивись у 5 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд

Володимир Жогло та його спроби вгадати слово «скелет» – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 3
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