Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 5 випуск від 27.10.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити випробування, від якого в жилах холоне кров! У другому раунді у двобої зійдуться ентомологи, яких захоплює колекціонування і вивчення різноманітних комах. За звання найкращого комахознавця змагатиметься телеведуча та красуня Олександра Кучеренко та хлопець, у колекції якого понад тисячу видів комах! Хто з них дасть якомога більше правильних відповідей про цих створінь? А хто не зможе похизуватися таким успіхом і ризикне стати обідом для величезного й жахливого павука? Ти просто не можеш пропустити цей гострий момент – стань його свідком у 5 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд