Video: Гаєчка Вікторія Булітко ремонтує авто посеред студії – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 2

Дивіться онлайн 2 раунд шоу Діти проти зірок 2020 5 випуск 2 сезон від 04.11.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 5 від 04.11.2020 / Гаєчка Вікторія Булітко ремонтує авто посеред студії – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 2
04 листопада

Гаєчка Вікторія Булітко ремонтує авто посеред студії – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 2

Битву автомеханіків дивись у шоу Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск від 04.11.2020! У другому раунді змагатимуться Вікторія Булітко та 8-річний Михайло Скоропльот. Акторка зі стажем за кермом 20 років має досвід керування «Жигулями», «Таврією», «Нивою» та «Daewoo Lanos». Одна з її машин настільки часто ламалася, що Вікторія почала розбиратися в тому, що відбувається під капотом. А Михайло – поціновувач «Жигуля». Хоча хлопчик і має іномарку, яку подарували батьки, але він любить дідову машину, на якій йому дозволяють їздити за кермом.

Кожному учаснику надано по одній автівці та три завдання: поставити колесо, замінити лампочку та завести машину. Хто впорається швидше? Дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд

Гаєчка Вікторія Булітко ремонтує авто посеред студії – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 2
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