Битву автомеханіків дивись у шоу Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск від 04.11.2020! У другому раунді змагатимуться Вікторія Булітко та 8-річний Михайло Скоропльот. Акторка зі стажем за кермом 20 років має досвід керування «Жигулями», «Таврією», «Нивою» та «Daewoo Lanos». Одна з її машин настільки часто ламалася, що Вікторія почала розбиратися в тому, що відбувається під капотом. А Михайло – поціновувач «Жигуля». Хоча хлопчик і має іномарку, яку подарували батьки, але він любить дідову машину, на якій йому дозволяють їздити за кермом.

Кожному учаснику надано по одній автівці та три завдання: поставити колесо, замінити лампочку та завести машину. Хто впорається швидше? Дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд