Третій раунд ігрового шоу Діти проти зірок 2021 називається показуха, адже дві людини мають пояснити своєму співкоманднику якомога більше слів за допомогою жестів. Першою почне зіркова команда, яку складуть акторка Наталка Денисенко, шоумен Гарік Бірча та лідер гурту ВВ Олег Скрипка. А в команді дітей відгадувати слова буде Софія Артеменко, у той час як її співкомандники будуть робити все можливе, аби їхня команда отримала переможний бал і блискавку часу. Кому вдасться проявити свою акторську майстерність і продемонструвати ефективну тактику, яка вразить ведучого Сергія Притулу? Пропонуємо побачити це на власні очі – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 13 випуск від 22.12.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон 4 раунд