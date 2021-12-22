Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 13 випуск від 22.12.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити чуттєвий двобій двох муз поетичного мистецтва! Від команди дорослих за переможний бал і прихильність Мегамозку боротиметься неймовірно приваблива та харизматична акторка Наталка Денисенко, а ось конкуренцію від команди дітей їй складе переможниця конкурсу читців імені Тараса Шевченка Олена Калініченко. У цьому індивідуальному раунді дівчатам знадобиться максимальна зосередженість, але одна з них хвилюватиметься не на жарт. У кого тремтітимуть колінця від страху? І невже хвилювання стане причиною поразки однієї з учасниць? Дізнайся розв’язку цього напруженого та захопливого двобою у 13 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд