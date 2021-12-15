Ти дивишся ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 12 випуск від 15.12.2021 на сайті Нового каналу, а це означає що невдовзі дізнаєшся розв’язку фіналу! Одній з команд вдасться зібрати більшу кількість блискавок часу та обрати ускладнення команді суперників. На вибір ведучий Сергій Притула запропонує щасливчикам такі види ускладнень: операція «Буря», біг у білизні та повітряний полон. Як гадаєш, що саме оберуть досвідчені конкуренти для юних унікумів? І невже це ускладнення стане причиною їхньої поразки? Побач це на власні очі в 12 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

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