Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 12 випуск від 15.12.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити останній індивідуальний раунд теслярів! Від команди зірок за блискавку часу змагатиметься резидент Жіночого кварталу Ірина Гатун, а від команди дітей конкуренцію їй складе десятирічний Андрій Шеремета, який може виробити дерев’яний свічник за дев’яносто секунд! Заради перемоги ніжна й чуттєва Ірина опанувала шурупокрут і пилку, тому це свідчить про серйозну заявку на перемогу! Хто з двох майстрів продемонструє свою майстерність вправніше і переконає інших у своєму таланті? Дізнайся у 12 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд