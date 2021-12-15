Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 12 від 15.12.2021
15 грудня

Хто добереться до солодощів першим: Ірина Гатун чи десятирічний Андрій? – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 12. Раунд 6

Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 12 випуск від 15.12.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити останній індивідуальний раунд теслярів! Від команди зірок за блискавку часу змагатиметься резидент Жіночого кварталу Ірина Гатун, а від команди дітей конкуренцію їй складе десятирічний Андрій Шеремета, який може виробити дерев’яний свічник за дев’яносто секунд! Заради перемоги ніжна й чуттєва Ірина опанувала шурупокрут і пилку, тому це свідчить про серйозну заявку на перемогу! Хто з двох майстрів продемонструє свою майстерність вправніше і переконає інших у своєму таланті? Дізнайся у 12 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд

 

Хто добереться до солодощів першим: Ірина Гатун чи десятирічний Андрій? – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 12. Раунд 6
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