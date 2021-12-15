Шалена вікторина ігрового шоу Діти проти зірок 2021 – унікальне явище, за яким можна спостерігати лише в стінах цієї студії! Протягом шістдесяти секунд командам зірок і дітей доведеться дати якомога більше правильних відповідей на запитання, які стосуватимуться покоління їхніх суперників. Однак це виявиться справжнім випробуванням, адже сучасні тренди змінюються щосекунди! Так, зіркам доведеться відповісти, що означає вираз «Карлсон полетів». Як гадаєш, що може характеризувати такий кумедний вислів? Дізнайся відповідь першим – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 12 випуск від 15.12.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд