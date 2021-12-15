У четвертому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 ти зможеш прокачати свої арифметичні скіли та інтелект, адже в ньому на тебе чекає індивідуальний батл математиків! Від команди дорослих за переможний бал і блискавку часу змагатиметься шоумен, актор Юрій Ткач, а від команди дітей – учасниця всеукраїнської олімпіади з математики Варвара Богомаз. Дівчинка обожнює у свій вільний час розв’язувати різноманітні задачі та займатися програмування, тому її старшому опоненту доведеться проявити максимум зосередженості й кмітливості, аби вибороти перемогу. Кортить дізнатися розв’язку цього раунду? Тоді дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 12 випуск від 15.12.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд