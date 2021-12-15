Стрибати, бігти, лягати, танцювати, тупотіти – усе це можна робити за виключенням одного – говорити! Впевнені, ти знаєш, про що йде мова, адже це гра в показуху ігрового шоу Діти проти зірок 2021! Першою продемонструвати свою акторську майстерність і кмітливість наважиться команда зірок, яку складуть Володимир Шумко, Юрій Ткач та Ірина Гатун. Чи допоможе їм тісна дружба, добрий гумор і досвід у шоубізнесі дати фору своїм юним суперникам? Чи протягом дев’яноста секунд маленькі кмітливці зможуть відгадати більше слів? Це треба бачити! Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 12 випуск від 15.12.2021 на сайті Нового каналу – долучись до цієї гри та дізнайся, хто стане переможцем у цьому раунді!

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон 4 раунд