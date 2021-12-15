Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 12 випуск від 15.12.2021 на сайті Нового каналу – стань свідком неймовірно естетичного змагання юного сміливця та шоумена Володимира Шумка. Суперник від команди дорослих має таємну суперсилу – звання переможця міських змагань з художньої майстерності. Але не все так просто: його юний опонент Олексій Костюченко займається ліпкою з трьох років і може дати фору найвеличнішим скульпторам усіх часів! У цьому випадку майстерність і досвід опиняться на боці одразу двох митців. Яке завдання перевірить навички хлопців? І чому ведучому шоу Сергію Притулі доведеться завмерти на певний час? Дізнайся відповіді на ці запитання просто зараз у 12 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд