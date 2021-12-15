Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 12 від 15.12.2021
15 грудня

Сергій Притула – натхненник митців – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 12. Раунд 2

Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 12 випуск від 15.12.2021 на сайті Нового каналу – стань свідком неймовірно естетичного змагання юного сміливця та шоумена Володимира Шумка. Суперник від команди дорослих має таємну суперсилу – звання переможця міських змагань з художньої майстерності. Але не все так просто: його юний опонент Олексій Костюченко займається ліпкою з трьох років і може дати фору найвеличнішим скульпторам усіх часів! У цьому випадку майстерність і досвід опиняться на боці одразу двох митців. Яке завдання перевірить навички хлопців? І чому ведучому шоу Сергію Притулі доведеться завмерти на певний час? Дізнайся відповіді на ці запитання просто зараз у 12 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд

Сергій Притула – натхненник митців – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 12. Раунд 2
Гумористи рятують світ не завдяки сміху, а гарматі! – Діти проти зірок – ...
Гра в показуху зі швидкістю світла! – Діти проти зірок – Сезон 3. ...
Більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь