Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 12 від 15.12.2021
15 грудня

Гумористи рятують світ не завдяки сміху, а гарматі! – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 12. Раунд 1

Перший раунд ігрового шоу Діти проти зірок 2021 має назву «Врятуй місто». І недарма, адже кумири багатьох глядачів перетворюються з зірок на справжнісіньких супергероїв, які рятують світ від клятих НЛО! Цього разу приєднатися до почесної і відповідальної місії наважаться ті, хто зазвичай рятують світ гумором, однак у цьому раунді в їхньому розпорядженні будуть гармата, снаряди та співкомандники! Якими таємними навичками здивують Володимир Шумко, Юрій Ткач та Ірина Гатун? Невже у їхніх маленьких конкурентів не залишиться жодного шансу на перемогу в дебютному змаганні? Дивись ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 12 випуск від 15.12.2021 на сайті Нового каналу та стань свідком цього видовища!

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