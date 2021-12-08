Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 11 випуск від 08.12.2021 на сайті Нового каналу – стань свідком напруженого фіналу, де діти та зірки нарешті вирішать, хто з них гідний перемоги! Уперше за сезон складеться непроста ситуація – дві команди отримають однакову кількість блискавок часу! Саме тому суперникам доведеться визначитися, яка з команд зможе ускладнити шлях іншої завдяки перешкоді «У липкому полоні». Що передбачає це ускладнення? І невже воно зменшить шанси однієї з команд на перемогу? Дізнайся просто зараз в 11 випуску ігрового шоу Діти проти зірок!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон