Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 11 від 08.12.2021
08 грудня

У липкому полоні на шляху до перемоги – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 11. Раунд 7

Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 11 випуск від 08.12.2021 на сайті Нового каналу – стань свідком напруженого фіналу, де діти та зірки нарешті вирішать, хто з них гідний перемоги! Уперше за сезон складеться непроста ситуація – дві команди отримають однакову кількість блискавок часу! Саме тому суперникам доведеться визначитися, яка з команд зможе ускладнити шлях іншої завдяки перешкоді «У липкому полоні». Що передбачає це ускладнення? І невже воно зменшить шанси однієї з команд на перемогу? Дізнайся просто зараз в 11 випуску ігрового шоу Діти проти зірок!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон

У липкому полоні на шляху до перемоги – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 11. Раунд 7
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