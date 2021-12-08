В останньому двобої ігрового шоу Діти проти зірок 2021 зійдуться дві чарівні артистки театру тіней, які продемонструють у стінах студії справжнє диво лише завдяки своїм гнучким рухам і фантазії. Від команди дорослих за перемогу в цьому індивідуальному раунді змагатиметься танцівниця та хореографиня Олена Шоптенко, а її конкуренткою стане десятирічна Марія Головач, яка сама може показати цілий зоопарк і пишається своїм статусом наймолодшої актриси театру тіней Verba. Не пропусти феєрію краси, яку демонструватимуть учасниці, – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 11 випуск від 08.12.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд