П’ятий раунд ігрового шоу Діти проти зірок 2021 має назву «Шалена вікторина». За цим видовищним випробуванням можна спостерігати хоч вічність, адже зіркам і дітям потрібно продемонструвати одразу декілька вмінь: балансування та власний кругозір. Упродовж шістдесяти секунд учасникам необхідно відповісти на запитання, які стосуються покоління їхніх суперників, а також вистояти на баланс-борді завдяки командній згуртованості й внутрішньому спокою. Хто зможе опанувати себе та продемонструвати свої ґрунтовні знання? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 11 випуск від 08.12.2021 на сайті Нового каналу та побач цей момент на власні очі.

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд