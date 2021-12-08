Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 11 від 08.12.2021
08 грудня

Гра наосліп: Ельдар Кабіров проти юного чемпіона світу з шахів – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 11. Раунд 4

Ігрове шоу Діти проти зірок 2021 – завжди чудова нагода дізнатися про своїх кумирів багато нового! У четвертому індивідуальному раунді своїми силами поміряються шашкісти. Від команди дітей за перемогу змагатиметься триразовий володар титулу чемпіона світу Тимур Золотар, а від команди дорослих його конкурентом стане актор і шоумен Ельдар Кабіров – володар статусу «Призер міських змагань і шашкіст в другому поколінні». Вирішити, хто наймайстерніший шашкіст, хлопці зможуть, зігравши в партію. Але не поспішай думати, що все так просто: масштаби цієї гри вразять тебе і змусять завмерти в подиві! Заінтригований? Тоді дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 11 випуск від 08.12.2021 на сайті Нового каналу – стань свідком цього захопливого двобою!

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Гра наосліп: Ельдар Кабіров проти юного чемпіона світу з шахів – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 11. Раунд 4
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