Ігрове шоу Діти проти зірок 2021 – завжди чудова нагода дізнатися про своїх кумирів багато нового! У четвертому індивідуальному раунді своїми силами поміряються шашкісти. Від команди дітей за перемогу змагатиметься триразовий володар титулу чемпіона світу Тимур Золотар, а від команди дорослих його конкурентом стане актор і шоумен Ельдар Кабіров – володар статусу «Призер міських змагань і шашкіст в другому поколінні». Вирішити, хто наймайстерніший шашкіст, хлопці зможуть, зігравши в партію. Але не поспішай думати, що все так просто: масштаби цієї гри вразять тебе і змусять завмерти в подиві! Заінтригований? Тоді дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 11 випуск від 08.12.2021 на сайті Нового каналу – стань свідком цього захопливого двобою!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд