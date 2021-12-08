Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 11 від 08.12.2021
08 грудня

Показуха перевірить, у кого бурхливіше фантазія – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 11. Раунд 3

Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 11 випуск від 08.12.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити найемоційніший раунд «Показуха»! У цьому випробуванні учасники дитячої та зіркової команд мають змогу продемонструвати свої артистичні здібності, а також свій креативний підхід, адже за шістдесят секунд їм необхідно показати якомога більше слів лише завдяки мові тіла. Хто зможе показати слова настільки вдало, аби співкомандник міг відгадати їх з півжесту? Пропонуємо побачити це на власні очі в 11 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021 просто зараз!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон 4 раунд

Показуха перевірить, у кого бурхливіше фантазія – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 11. Раунд 3
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