У другому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 ти поринеш у світ рок-музики! Екскурс у світ драйву, ритму та насолоди тобі забезпечать знавці рок-хітів – співак і лідер гурту «O.TORVALD» Євген Галич, а також його конкурент від команди дітей Леонід Лебідь, який у свої одинадцять років має власний гурт і вміє грати на трьох інструментах – барабанах, фортепіано та гітарі! Хлопчик має суперсилу – ідеальний слух і здатність вгадувати пісні з першого акорду. Чи допоможе вона йому дати фору відомому співаку, який вже шістнадцять років є фронтменом рок-гурту? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн Діти проти зірок 3 сезон 11 випуск від 08.12.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд