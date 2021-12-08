Ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 11 випуск від 08.12.2021 на сайті Нового каналу традиційно розпочне раунд «Врятуй місто». Учасники, які вже взяли участь в цьому випробуванні, з легкістю можуть позмагатися з Рембо, міцним горішком і навіть агентом 007, адже їхня влучність і сміливість не знають меж, коли перед ними з’являються тарілки НЛО! У дорослій команді гарматою керуватиме хореографиня та танцівниця Олена Шоптенко, а оперативно підносити їй снаряди будуть співкомандники – співак і лідер гурту «O.TORVALD» Євген Галич та актор і шоумен Ельдар Кабіров. Чи вдасться юній конкурентці від команди дітей перегнати Олену за кількістю влучних пострілів у тарілки прибульців? Дізнайся в 11 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд