Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 11 від 08.12.2021
08 грудня

Дівчата на варті міста! – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 11. Раунд 1

Ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 11 випуск від 08.12.2021 на сайті Нового каналу традиційно розпочне раунд «Врятуй місто». Учасники, які вже взяли участь в цьому випробуванні, з легкістю можуть позмагатися з Рембо, міцним горішком і навіть агентом 007, адже їхня влучність і сміливість не знають меж, коли перед ними з’являються тарілки НЛО! У дорослій команді гарматою керуватиме хореографиня та танцівниця Олена Шоптенко, а оперативно підносити їй снаряди будуть співкомандники – співак і лідер гурту «O.TORVALD» Євген Галич та актор і шоумен Ельдар Кабіров. Чи вдасться юній конкурентці від команди дітей перегнати Олену за кількістю влучних пострілів у тарілки прибульців? Дізнайся в 11 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

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Дівчата на варті міста! – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 11. Раунд 1
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