Video: Злата Огнєвіч – бджілка зіркової команди – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 7

Дивіться онлайн 7 раунд шоу Діти проти зірок 2020 10 випуск 2 сезон від 09.12.2020 на Новому каналі
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09 грудня

Злата Огнєвіч – бджілка зіркової команди – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 7

Фінал 10 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 09.12.2020 виявить переможця цієї гри. Команди прийшли з нічиєю, тож у кожної є рівні шанси на перемогу. Треба лише швидше за суперників пройти смугу перешкод. А головне – пронести якомога більше камінчиків, не втрачаючи їх дорогою.

Цей раунд виявиться не для всіх легким: Злата Огнєвіч втратить кросівок на смузі перешкод, а Дмитро Танкович буде повільнішим за інших співкомандників. Чи вплине це на результат команди? І на боці кого буде перемогу цього разу? Дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Злата Огнєвіч – бджілка зіркової команди – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 7
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