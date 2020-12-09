Фінал 10 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 09.12.2020 виявить переможця цієї гри. Команди прийшли з нічиєю, тож у кожної є рівні шанси на перемогу. Треба лише швидше за суперників пройти смугу перешкод. А головне – пронести якомога більше камінчиків, не втрачаючи їх дорогою.

Цей раунд виявиться не для всіх легким: Злата Огнєвіч втратить кросівок на смузі перешкод, а Дмитро Танкович буде повільнішим за інших співкомандників. Чи вплине це на результат команди? І на боці кого буде перемогу цього разу? Дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон