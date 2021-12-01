Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 10 випуск від 01.12.2021 на сайті Нового каналу – не пропусти найцікавіше – фінал! Після індивідуальних і колективних змагань на учасників дитячої та дорослої команд чекатиме смуга перешкод. Саме вона визначить, хто тут найспритніший і найжвавіший лідер! Команді, яка назбирає найбільшу кількість блискавок часу, вдасться утруднити шлях своїх конкурентів за допомогою ускладнення «Землетрус»! Що саме передбачає ця опція? І невже вона стане причиною поразки однієї з команд? Дізнайся про це просто зараз у 10 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон