Video: Робототехніки рятують рідних: Валентин Міхієнко проти Івана Сидоренкова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 6

Дивіться онлайн 6 раунд шоу Діти проти зірок 2020 10 випуск 2 сезон від 09.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 10 від 09.12.2020 / Робототехніки рятують рідних: Валентин Міхієнко проти Івана Сидоренкова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 6
09 грудня

Робототехніки рятують рідних: Валентин Міхієнко проти Івана Сидоренкова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 6

У шостому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск від 09.12.2020 ведучий обіллє водою рідних учасників, якщо ті не встигнуть пройти вчасно завдання від нього.

У двобої з програмування зійдуться актор і шоумен Валентин Міхієнко та 13-річний Іван, який створив робота «Розумний дім» із сигналізацією та тепловими датчиками. Валентин за своє життя сконструював пульт для телевізора, що ніколи не губиться, і має вміння програмувати машинки на рух за 15 хвилин. Його суперник програмує сайти, ігри, машинки та роботів, має вдома приблизно три тисячі деталей та дві валізи інструментів. Обоє мають запрограмувати свої машинки на проходження траси. Хто впорається швидше? Дивись у 10 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд

Робототехніки рятують рідних: Валентин Міхієнко проти Івана Сидоренкова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 6
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