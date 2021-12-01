У шостому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 своїми вміннями та талантами поміряються кулінари! Від команди дітей змагатиметься Ніколь Іванкова, яка з легкістю може приготувати страви десятьох країн світу та пройшла безліч курсів з гастрономічного мистецтва. А від команди дорослих за перемогу в цьому індивідуальному раунді боротиметься шеф проекту Пекельна кухня Алекс Якутов! Досвідченим кулінарам доведеться приготувати страву національної кухні – вареники в оригінальній інтерпретації! Хто оцінюватиме їхні старання? Невже Мегамозок зможе скуштувати вареники? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 10 випуск від 01.12.2021 на сайті Нового каналу – дізнайся просто зараз!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд