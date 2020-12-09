Video: Валентин Міхієнко відповідатиме раніше закінчення запитання – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 5

Дивіться онлайн 5 раунд шоу Діти проти зірок 2020 10 випуск 2 сезон від 09.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 10 від 09.12.2020 / Валентин Міхієнко відповідатиме раніше закінчення запитання – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 5
09 грудня

Валентин Міхієнко відповідатиме раніше закінчення запитання – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 5

У раунді Вікторина шоу Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск від 09.12.2020 зіркова команда докладе зусиль, щоб стати на баланс-борд та встояти на ньому цілу хвилину! Однозначними лідерами квізу будуть Дмитро Танкович і Валентин Міхієнко. Другий взагалі відповідав на запитання від ведучого, не дослухавши їх до кінця. Та чи буде це правильною тактикою?

Діти відповідатимуть на запитання: якого звіра називають «шатун», на якій сковорідці не пригорають котлети та чим мама змиває косметику з обличчя. Чи на всі ці запитання про доросле життя діти знають відповіді? Вікторину дивись онлайн у 10 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд

Валентин Міхієнко відповідатиме раніше закінчення запитання – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 5
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