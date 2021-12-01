Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 10 від 01.12.2021
01 грудня

Тотальна поразка однієї з команд у шаленій вікторині! – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 10. Раунд 5

Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 10 випуск від 01.12.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити найцікавіший і найкумедніший раунд «Шалена вікторина»! Саме під час цього випробування зірки та діти можуть дізнатися про своє покоління набагато більше. Протягом короткого проміжку часу учасникам доведеться дати якомога більше правильних відповідей на запитання, вистояти на баланс-борді, а також передати з рук в руки акваріум з рибками! Оце так екстрим! Кортить побачити це на власні очі? Тоді стань свідком цього напруженого моменту в 10 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд

Тотальна поразка однієї з команд у шаленій вікторині! – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 10. Раунд 5
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