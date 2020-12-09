У четвертому раунді 10 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон зійдуться любитель та професіонал гольфу. Дмитро Танкович із ролі каратиста перейшов у статус гольфіста. Тепер він вийде у двобій з 14-річним Артемом – чемпіоном України з гольфу серед юніорів та членом збірної України з гольфу. Хлопець шість років йшов до цього титулу!

Фізично раунд не могли провести в студії. Тому учасників вивезли на площадку для гри в гольф. Їм буде поставлено п’ять завдань – базові та підвищеної складності вправи. Чи виконають вони їх, дивись у проекті Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск від 09.12.2020!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд