Video: Дмитро Танкович проти чемпіона з гольфу – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 4

Дивіться онлайн 4 раунд шоу Діти проти зірок 2020 10 випуск 2 сезон від 09.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 10 від 09.12.2020 / Дмитро Танкович проти чемпіона з гольфу – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 4
09 грудня

Дмитро Танкович проти чемпіона з гольфу – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 4

У четвертому раунді 10 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон зійдуться любитель та професіонал гольфу. Дмитро Танкович із ролі каратиста перейшов у статус гольфіста. Тепер він вийде у двобій з 14-річним Артемом – чемпіоном України з гольфу серед юніорів та членом збірної України з гольфу. Хлопець шість років йшов до цього титулу!

Фізично раунд не могли провести в студії. Тому учасників вивезли на площадку для гри в гольф. Їм буде поставлено п’ять завдань – базові та підвищеної складності вправи. Чи виконають вони їх, дивись у проекті Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск від 09.12.2020!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд

Дмитро Танкович проти чемпіона з гольфу – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 4
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