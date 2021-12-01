У четвертому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 ти станеш свідком батлу людей з феноменальною пам’яттю! Від команди дітей виступить Леонід Соловей, який займається мнемотехнікою з трьох років. Ця техніка запам’ятовування допомагає хлопцеві тренувати свою пам’ять і тримати в голові неймовірно велику кількість інформації! А ось інтереси дорослої команди захищатиме шеф-кухар і телеведучий Євген Клопотенко, який пам’ятає смаки усіх страв, які коли-небудь куштував у своєму житті! Не віриться, що таке можливо? Тоді переконайся у цьому сам – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 10 випуск від 01.12.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд