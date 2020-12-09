Команди переходять у третій командний раунд – учасники гратимуть у Показуху в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск від 09.12.2020. Відгадуватиме від зірок Злата Огнєвіч. Їй дістануться такі слова, як «діджей», «олень» та «помада». Одне зі слів Дмитро Танкович навіть не знатиме. Чи вплине це на результат?

Злата застопориться на слові «шуба», від якої вона відмовилася багато років тому. Чи вплине це на бали та чи не втратить дівчина багато часу на вгадування одного слова? Показуху дивись у 10 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд