Video: Злата Огнєвіч та її спроби вгадати слово «шуба» – Показуха – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 3

Дивіться онлайн 3 раунд шоу Діти проти зірок 2020 10 випуск 2 сезон від 09.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 10 від 09.12.2020 / Злата Огнєвіч та її спроби вгадати слово «шуба» – Показуха – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 3
09 грудня

Злата Огнєвіч та її спроби вгадати слово «шуба» – Показуха – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 3

Команди переходять у третій командний раунд – учасники гратимуть у Показуху в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск від 09.12.2020. Відгадуватиме від зірок Злата Огнєвіч. Їй дістануться такі слова, як «діджей», «олень» та «помада». Одне зі слів Дмитро Танкович навіть не знатиме. Чи вплине це на результат?

Злата застопориться на слові «шуба», від якої вона відмовилася багато років тому. Чи вплине це на бали та чи не втратить дівчина багато часу на вгадування одного слова? Показуху дивись у 10 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд

Злата Огнєвіч та її спроби вгадати слово «шуба» – Показуха – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 10. Раунд 3
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