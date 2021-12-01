Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 10 випуск від 01.12.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити улюблений раунд не тільки учасників, але й усіх глядачів! Гра в показуху викликає лише приємні емоції, адже асоціюється з найкращими митями дитинства та дає фантазії розгулятися! За дев’яносто секунд учасникам двох команд необхідно буде відгадати якомога більше слів, які їм пояснюватимуть їхні співкомандники лише за допомогою жестів. Хто впорається з цим завданням краще: діти чи зірки? Не витрачай час на здогадки, а краще дізнайся відповідь на це запитання у 10 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021 просто зараз!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон 4 раунд