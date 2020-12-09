У другому раунді шоу Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск ми дізнаємося правила сортування сміття за маркуванням. Злата Огнєвіч, яка приділяє увагу своїй екосвідомості вже третій рік, та 8-річна Марія, яка виготовляє органічну косметику для сестри й мами, зійдуться в екологічному двобої.

Завдання учасниць – розсортувати сміття з конвеєра в студії по баках із маркуванням. Оцінюватиме їхнє сортування засновниця проекту «Україна – без сміття» Євгенія Ратовська. Хто з них більшу кількість сміття розсортує по правильних баках, той і отримає наступну блискавку часу. Батл захисниць природи дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд