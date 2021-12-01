Другий раунд ігрового шоу Діти проти зірок 2021 обіцяє гостроцікавий двобій, адже за справу беруться перукарі! Від команди дітей за омріяний переможний бал і головний артефакт шоу змагатиметься восьмирічна Мілана Новікова. Заплітати косички, а також робити з волосся справжні витвори мистецтва дівчинка почала ще з чотирьох років лялькам, а згодом почала практикуватися на мамі та однокласницях. Та попри майстерність і оптимізм, перемога не дасться Мілані так просто, адже її конкурентом від команди дорослих стане актор Арам Арзуманян, якому теж довелося попрактикуватися на власній дочці, поки дружини не було вдома! Але чи навчився чоловік цього мистецтва настільки, аби прийняти виклик від маленької профі? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 10 випуск від 01.12.2021 на сайті Нового каналу та стань свідком цього моменту!

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд