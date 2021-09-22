Ти не можеш пропустити розв’язку битви поколінь! Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 1 випуск від 22.09.2021 на сайті Нового каналу. Фінальне випробування нарешті визначить, яка з команд гідна перемоги! Зіркам і дітям доведеться пройти нелегкий маршрут. Завданням учасників буде проходження смуги перешкод, але на одну з команд чекатиме ускладнення. Які труднощі стануть на шляху до омріяного тріумфу? І яка команда виграє дебютну битву поколінь? Не витрачай час на здогадки – дивись ігрове шоу Діти проти зірок 2021 на нашому каналі!

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон