Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 1 від 22.09.2021
22 вересня

Фінальний вердикт Мегамозку: діти чи зірки? – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 1. Раунд 7

Ти не можеш пропустити розв’язку битви поколінь! Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 1 випуск від 22.09.2021 на сайті Нового каналу. Фінальне випробування нарешті визначить, яка з команд гідна перемоги! Зіркам і дітям доведеться пройти нелегкий маршрут. Завданням учасників буде проходження смуги перешкод, але на одну з команд чекатиме ускладнення. Які труднощі стануть на шляху до омріяного тріумфу? І яка команда виграє дебютну битву поколінь? Не витрачай час на здогадки – дивись ігрове шоу Діти проти зірок 2021 на нашому каналі!

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Фінальний вердикт Мегамозку: діти чи зірки? – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 1. Раунд 7
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