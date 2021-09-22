У 6 раунді ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 1 випуск від 22.09.2021 свої сили випробують Вікторія Смеюха та Ніколь Савіна. Учасниця з дитячої команди – чотириразова чемпіонка України з художньої гімнастики, а її опонентка – не просто красива й талановита співачка, але й спортсменка! Для вокальної діяльності артистці необхідно щоденно тренуватися, аби її голосові зв’язки не постраждали. Співачка використає свою головну суперсилу – залізну витривалість. А якою надможливістю вражатиме співкомандників і конкурентів 13-річна чемпіонка Ніколь? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 2021 та стань свідком епічного змагання двох силачок!

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд