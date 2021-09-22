В ігровому шоу Діти проти зірок 3 сезон 1 випуск від 22.09.2021 дві команди візьмуть участь у раунді «Шалена вікторина», в якому їм необхідно буде проявити дві чесноти: командну збалансованість та інтелектуальний рівень. Першою це нелегке випробування пройде команда зірок. Чи зможуть Ілона Гвоздьова, Дмитро Танкович і Вікторія Смеюха відповісти на запитання, популярні з-поміж юного покоління, та втриматися на баланс борді? Чи, можливо, учасники з команди дітей виявляться більш кмітливими? Не гай часу на здогадки – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 2021 на сайті Нового каналу та дізнайся просто зараз!

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд