У 4 раунді шоу Діти проти зірок 3 сезон 1 випуск від 22.09.2021 в індивідуальному танцювальному двобої зійдуться дві яскраві та надзвичайно талановиті красуні. Софія Шимановська займається індійськими танцями з п’яти років! Її талант і харизма – головна секретна зброя, яка допоможе вибороти перемогу для своєї команди. Але на правому боці танцювального рингу на юну Соню чекатиме ас хореографічної справи Ілона Гвоздьова. Професійна танцівниця не збирається піддаватися юній суперниці та переконує, що для перемоги Софії треба буде добряче постаратися. Дивись онлайн Діти проти зірок 2021 і дізнайся, хто з учасниць краще впорається з надскладним завданням від ведучого!

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд