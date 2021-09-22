Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 1 від 22.09.2021
22 вересня

Майстер показухи: Ілона Гвоздьова vs Софія Шимановська – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 1. Раунд 3

У третьому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 1 випуск від 22.09.2021 учасники зможуть повеселитися та попрацювати мізками в грі Показуха. Почесне та відповідальне завдання з відгадування слів у команді дорослих дістанеться найпластичнішій танцівниці країни Ілоні Гвоздьовій. А ось показувати слова будуть її колеги по цеху, а також співкомандники Вікторія Смеюха та Дмитро Танкович. Чи зможе переплюнути їхній результат команда дітей на чолі з Софією Шимановською? Дивіться онлайн шоу Діти проти зірок 3 сезон на сайті Нового каналу та дізнайтеся відповідь просто зараз!

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон

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Майстер показухи: Ілона Гвоздьова vs Софія Шимановська – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 1. Раунд 3
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