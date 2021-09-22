Ти не можеш пропустити епічне змагання за звання найкращого тракториста! Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 1 випуск від 22.09.2021, аби побачити, як шоумен Дмитро Танкович буде демонструвати своє уміння управляти величезним залізним агрегатом! Його опонентом стане 9-річний Микола Чухліб, який народився з кермом трактора! Хлопчик допомагає татові й дідусеві по господарству, тому знає бульдозер як свої п’ять пальців. Але й популярний актор і телеведучий не ликом шитий! Водійський стаж Дмитра складає понад десять років, тому йому просто нічого боятися! Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 2021 і дізнайся, хто з хлопців зможе довести свою майстерність і принести своїй команді перемогу та блискавку часу!

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд