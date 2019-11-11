Дивіться шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі!

«Діти проти зірок» - захоплююче ігрове шоу Нового каналу! Унікальні діти кинули зухвалий виклик українським зіркам. І селебрітіз його прийняли! У кожному випуску дві команди із чотирьох чоловік продемонструють все, на що здатні. Їх чекає змагання у восьми раундах і фіналі. Переможці отримають грошовий приз. А кращу команду визначить штучний інтелект - Мегамозок. Ведучий проекту - Сергій Притула. Пощади не буде, адже проти зірок грають дуууже талановиті діти!