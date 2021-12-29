Амадор Лопес – про найдорожчий подарунок для коханої: «Це був подвиг»

Які сюрпризи він любить готувати?

Амадор Лопес не балує ЗМІ історіями про особисте життя. Очевидно, зоряний хореограф дотримується народної мудрості, що щастя любить тишу. Але для Нового каналу він зробив виняток, розповівши за лаштунками шоу «Діти проти зірок» про найдорожчі сюрпризи, які робив для коханої.

– Намагаюся, щоб подарунки не вимірювалися грошима. Краще дарувати враження, – зізнався Амадор. – Люблю організовувати подорожі-сюрпризи, щоб кохана не знала, куди їдемо. Хоча плюс-мінус вона здогадується, яким буде подарунок, це ясно, адже я везу її до Борисполя, до останнього вона не знає лише напрямку. Заморочуюсь із цим на важливі для нас дати. Організовую в аеропорту квіти, домовляюсь, щоб у літаку її привітали. Закордоном теж намагаюся підтримувати романтику, щоб коханій запам’ятався мій подарунок.

Але іноді трапляються й екстремальні сюрпризи.

– Я дуже боюся висоти, тож для мене політ на повітряній кулі став подвигом, – розповів Новому каналу Амадор Лопес. – Спочатку думав подарувати стрибок з парашутом у тандемі, але дякувати Богу, відмовився від цієї ідеї. Хоча літати на повітряній кулі було досить екстремально, бо я просив інструктора максимально опускатися ближче до дерев. Чули б ви, як я кричав.

Які сюрпризи для Амадора організував ведучий Сергій Притула у шоу «Діти проти зірок» – дивіться цієї середи, 29 грудня, о 19:00 на Новому каналі.