З бісеру, бурштину і жувальних гумок: які портрети дарують Сергію Притулі

Ведучий шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) розповів про колекцію картин з власним зображенням

У розважальному шоу Нового каналу «Діти проти зірок» зіркові учасники та діти не лише демонструють унікальні вміння, а й діляться цікавими історіями та фактами з власного життя. Часом не стримується і ведучий Сергій Притула.

– Не хочу, щоб це виглядало, як самохизування, але за останні років п’ять у мене накопичилося понад 30 портретів із моїм зображенням. Їх намалювали різні художники з усієї України, – розповів зірка Нового каналу в одному з випусків шоу. – Картини, виконані у різних техніках: акварель, гуаш, олівець, бісер і навіть бурштин. Та в цій колекції є портрет, до якого я досі не сформулював своє ставлення. Він унікальний. Одна дівчина зробила картину з моїм зображенням з пожованих жувальних гумок. З одного боку, вона дуже красива, а, з іншого викликає досить дивні відчуття. Ви розумієте (сміється). Ще не вирішив остаточно, як мені до цього портрета ставитися.

У новому випуску шоу «Діти проти зірок» з маленькими талантами позмагаються Олег Скрипка, Наталка Денисенко та Гарік Бірча. Хто кого – дивіться вже сьогодні, 22 грудня, о 19:00 на Новому каналі!