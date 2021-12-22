Сила природи та магія музики: що цікавого буде в 13 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі майже завершено! Сьогодні, 22 грудня, о 19:00 ви побачите вже тринадцятий випуск

Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У тринадцятому випуску з дітьми позмагається магічна команда! Олег Скрипка – музикант, співак, Наталка Денисенко – акторка та Гарік Бірча – актор, автор популярних розважально-гумористичних програм. Студію заполонять дива та енергія змагання.

Які ж уміння продемонструють відомі українці? Чи вірите ви в силу природи та магію? А доведеться! Адже побачите все на власні очі. Олег Скрипка продемонструє справжню феєрію звуків природи за допомогою свого голосу та чарівних музикальних інструментів. Проте розслаблятися йому не можна! Адже його суперниця – Софія Артеменко. У свої 12 років дівчинка вміє керувати своїм голосом настільки, що аж подих захоплює! Ви точно будете дивитися на цих двох із захватом.

Хто ж краще володіє голосом та чує завдання? Чи побачимо ми справжню магію? Чи відчуєте ви вітер по ту сторону екрану? Обов’язково дивіться шоу, буде захоплююче!

Дивіться тринадцятий випуск шоу «Діти проти зірок» уже сьогодні, 22 грудня, о 19:00 на Новому каналі.