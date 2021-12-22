Музика чотирьох стихій та боулінг-доріжка: що цікавого було у 13 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі вже майже завершився! Що цікавого було у тринадцятому випуску?

Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань стежить суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У тринадцятому випуску шоу в двобоях зійшлися такі пари:

Співак, музикант та лідер гурту «ВВ» Олег Скрипка та дівчина з неймовірним голосом Софія Артеменко (13 років).

Актор і шоумен Гарік Бірча та двічі бронзовий призер чемпіонату України Артем Макаренко (11 років).

Українська акторка Наталка Денисенко та переможниця серед читців національного конкурсу імені Тараса Шевченка Олена Калініченко (11 років).

Обидві команди, звісно ж, були налаштовані на перемогу та показували неймовірні результати. А сам випуск завдяки ним вийшов надзвичайно магічним та добрим.

Для того щоб визначити, хто кращий знавець українських віршів – Наталка Денисенко чи Олена Калініченко – редактори придумали дещо дуже цікаве. Конкурсантки мали відгадати назву та автора вірша за кількома рядками та ще й продовжити їх. Вгадувати потрібно було швидше за конкурентку. У студії звучали вірші Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Василя Стуса, Лесі Українки та ще не одного визначного українського поета. Іноді конкурсантки помилялися, проте з невеликим відривом перемогла Наталка Денисенко.

У другому раунді в двобої зійшлися Гарік Бірча та Артем Макаренко – вони показували свої вміння у боулінгу. Для цього команда організувала виїзний конкурс. У конкурентів було кілька завдань: вибити страйк, вибити центральну п’яту кеглю (вона на доріжці була одна) та вибити бейбі-спліт (одним кидком кеглі номер 3 і 10). Найголовнішими були четвертий та п’ятий етапи. Четвертий: на доріжці стояла перепона у вигляді кеглі, потрібно було кулею обійти її та збити якомога більше кегель. П’ятий: потрібно було повернутися спиною до доріжки та наосліп збити якомога більше кегель. В результаті з рахунком 5:4 переміг Гарік Бірча, проте боротьба була справді запеклою.

В останньому індивідуальному раунді у двобої зійшлися етно-співаки: Олег Скрипка та Софія Артеменко. І тут почалася магія. Олег та Софія по черзі за допомогою свого голосу та незвичних музикальних інструментів показувалии стихії та звуки природи, а інші учасники мали відгадати їх. Здавалося, що студія перенеслась у давні часи – з ритуалами, піснями шаманів та чарами. Софія та Олег здивували всіх! Тож у результаті вийшла нічия! Адже стихії Олега та Софії змогли відгадати всі.

– Я хочу сказати, що це, можливо, найцікавіше, чим я займався в житті. Мені дуже сподобалося, – прокоментував конкурс Олег Скрипка.

Зрештою у тринадцятому випуску перемогла команда зірок, адже вони показали кращий результат у командній фінальній грі та зібрали більше грошей.

Дивіться фінальний чотирнадцятий випуск шоу «Діти проти зірок» вже 29 грудня о 19:00 на Новому каналі