Музика чотирьох стихій та боулінг-доріжка: що цікавого було у 13 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон
Третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі вже майже завершився! Що цікавого було у тринадцятому випуску?
Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань стежить суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.
У тринадцятому випуску шоу в двобоях зійшлися такі пари:
- Співак, музикант та лідер гурту «ВВ» Олег Скрипка та дівчина з неймовірним голосом Софія Артеменко (13 років).
- Актор і шоумен Гарік Бірча та двічі бронзовий призер чемпіонату України Артем Макаренко (11 років).
- Українська акторка Наталка Денисенко та переможниця серед читців національного конкурсу імені Тараса Шевченка Олена Калініченко (11 років).
Обидві команди, звісно ж, були налаштовані на перемогу та показували неймовірні результати. А сам випуск завдяки ним вийшов надзвичайно магічним та добрим.
Для того щоб визначити, хто кращий знавець українських віршів – Наталка Денисенко чи Олена Калініченко – редактори придумали дещо дуже цікаве. Конкурсантки мали відгадати назву та автора вірша за кількома рядками та ще й продовжити їх. Вгадувати потрібно було швидше за конкурентку. У студії звучали вірші Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Василя Стуса, Лесі Українки та ще не одного визначного українського поета. Іноді конкурсантки помилялися, проте з невеликим відривом перемогла Наталка Денисенко.
У другому раунді в двобої зійшлися Гарік Бірча та Артем Макаренко – вони показували свої вміння у боулінгу. Для цього команда організувала виїзний конкурс. У конкурентів було кілька завдань: вибити страйк, вибити центральну п’яту кеглю (вона на доріжці була одна) та вибити бейбі-спліт (одним кидком кеглі номер 3 і 10). Найголовнішими були четвертий та п’ятий етапи. Четвертий: на доріжці стояла перепона у вигляді кеглі, потрібно було кулею обійти її та збити якомога більше кегель. П’ятий: потрібно було повернутися спиною до доріжки та наосліп збити якомога більше кегель. В результаті з рахунком 5:4 переміг Гарік Бірча, проте боротьба була справді запеклою.
В останньому індивідуальному раунді у двобої зійшлися етно-співаки: Олег Скрипка та Софія Артеменко. І тут почалася магія. Олег та Софія по черзі за допомогою свого голосу та незвичних музикальних інструментів показувалии стихії та звуки природи, а інші учасники мали відгадати їх. Здавалося, що студія перенеслась у давні часи – з ритуалами, піснями шаманів та чарами. Софія та Олег здивували всіх! Тож у результаті вийшла нічия! Адже стихії Олега та Софії змогли відгадати всі.
– Я хочу сказати, що це, можливо, найцікавіше, чим я займався в житті. Мені дуже сподобалося, – прокоментував конкурс Олег Скрипка.
Зрештою у тринадцятому випуску перемогла команда зірок, адже вони показали кращий результат у командній фінальній грі та зібрали більше грошей.
Дивіться фінальний чотирнадцятий випуск шоу «Діти проти зірок» вже 29 грудня о 19:00 на Новому каналі