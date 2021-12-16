Володимир Шумко розкрив головний секрет вдалого корпоративу

Учасник Improv Live Show, яке показує Новий канал, поділився, які фішки та експерименти проводить на святкуваннях

Сезон новорічних корпоративів у розпалі! Всім кортить підбити підсумки, помріяти про наступний рік та як слід відірватися. Зробити це найкращим чином завжди допомагає ведучий заходу. Гуморист, актор та учасник Improv Live Show Володимир Шумко за лаштунками проекту «Діти проти зірок» (Новий канал) поділився головним секретом будь-якого тамади.

– Потрібно знайти одну людину, яка буде вести разом з тобою корпоратив. Тільки є фішка – вона цього не знатиме, – сміється Вова Шумко. – Під час свята ведучий постійно «юзає» цього гостя. Можливо, людина вже й незадоволена цим. Але, зізнаюся, що більше вона незадоволена, то легше з нею працювати.

Особиста фішка Володимира – імпровізація.

– Якось мене запросили провести день народження. Зустрівся з замовниками, запитав, що готувати. А мені відповіли: «Нічого не треба. Просто будеш ти, і все», – згадує Шумко. – Я цього не зрозумів, намагався домовитися про щось конкретне, а мені сказали: «Просто говори». Вони не хотіли нічого особливого. Головне, щоб був діалог із гостями, іменинником та мої розповіді. Хвилювався, що з того вийде, бо певні «стички», заготовки та інтерактиви мають бути заздалегідь. Також я люблю «підривати» людей – щоб вони танцювали, веселились, а тут треба обійтися без такого. Попри все такий формат дуже круто зайшов!

Дивіться шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі!