«Поправляє, якщо підвищую голос» : Юрій Ткач – про стосунки з донькою

За лаштунками шоу Нового каналу «Діти проти зірок» гуморист відверто розповів про свою маленьку Лізу

Дружина відомого актора та гумориста Юрія Ткача Вікторія намагається супроводжувати чоловіка на всіх знімальних майданчиках. Але не лише вона. Найціннішим «талісманом» для зіркового татуся є семирічна донька Ліза.

– Я завжди офіційно запрошую доньку на зйомки шоу чи концертів, – розповідає Ткач за лаштунками шоу Нового каналу «Діти проти зірок». – Для неї це щоразу приємний сюрприз, а для мене вже стало традицією.

На зйомках підтримує, а вдома повчає. Юрій Ткач зізнається, що багато в чому дослухається до доньки та бере з неї приклад.

– Ліза вчить мене завжди бути чесним, завжди казати правду, – говорить гуморист. – Вона поправляє, якщо я перебільшую, підвищую голос чи перегинаю палицю, як то кажуть. Якщо в мене випадково вилітають нецензурні слова, то завжди ловить ці моменти і вказує на них. Здавалося б, я маю вчити її чемності, але більше це робить донечка.

Від поведінки – до справи. Тут маленька Ліза теж не втрачає нагоди, щоб повчити татуся.

– Донечка навчила мене кататися на роликах! – ділиться Юрій. – Вона займається цим видом спорту, впевнено стоїть на ковзанах, тож вирішила і мене долучити. Кататися з нею дуже круто! Я й уявити не міг собі, що стану на ролики у 37 років.

Дивіться випуск шоу Нового каналу «Діти проти зірок» з Юрієм Ткачем, Володимиром Шумком та Іриною Гатун вже сьогодні, 15 грудня, о 19:00 на новому каналі!