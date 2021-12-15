Недитячі розваги – пилка та цвяхи: що цікавого буде у 12 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі в розпалі! Сьогодні, 15 грудня, о 19:00 ви побачите вже дванадцятий випуск

Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У дванадцятому випуску з дітьми позмагається неординарна команда! Володимир Шумко – шоумен, Юрій Ткач – актор, шоумен та Ірина Гатун – резидент «Жіночого Кварталу», актриса театру «Чорний квадрат». Думаєте, ви знаєте, які таланти вони мають? Зірки вас точно здивують!

Які ж уміння продемонструють відомі українці? Наприклад, Ірина Гатун спеціально для шоу «Діти проти зірок» опанувала нове ремесло – теслярство. При підготовці Ірина навіть трохи травмувалася (про це вона розповість у випуску), але почувалася впевнено. Проте розслаблятися не варто, адже її суперник – Андрій Шеремета, який у свої 13 зробив понад 100 предметів меблів та аксесуарів для дому. Його вироби навіть успішно продаються серед знайомих родини.

А для того, щоб зрозуміти, хто ж кращий тесляр, редактори підготували наступне. Учасники мали якнайшвидше змайструвати табурет, щоб стати на нього та дотягнутися до верхівки шафи за солодощами. Для цього їм надали все необхідне: цвяхи, дощечки, пилку, молоток та інші інструменти.

Хто ж зробив це швидше? Та чи обійшлося без травм? Обов’язково дивіться дванадцятий випуск шоу, буде цікаво.

Дивіться дванадцятий випуск шоу «Діти проти зірок» уже сьогодні, 15 грудня, о 19:00 на Новому каналі.